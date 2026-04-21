MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 21χρονος που τον κατήγγειλε 17χρονη για βιασμό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές Αρχές ο 21χρονος ο οποίος καταγγέλθηκε από μία 17χρονη για βιασμό, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 21χρονος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος ενώ του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της 17χρονης αλλά και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει βιασμός, φαίνεται ωστόσο πως υπήρξε ερωτική συνεύρεση μεταξύ του 21χρονου και της 17χρονης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να ήταν η ίδια που ζήτησε από τον 21χρονο να την πάει βόλτα με το αυτοκίνητο, οι δύο τους πήγαν στα κοιμητήρια Ευόσμου, και ύστερα από πολύωρη συζήτηση που σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο νεαρός ενώπιον των αστυνομικών μιλούσαν για προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει, η ίδια φέρεται να του έδειξε έντονη πρόθεση για συνεύρεση και στη συνέχεια τελέστηκε η πράξη χωρίς κάποια αντίσταση

Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η 17χρονη βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου. Εκεί, κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος, ιδιοκτησίας 45χρονου.

Όπως καταγγέλθηκε, στη συνέχεια η ανήλικη αποχώρησε από το κατάστημα με όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος, με τον οποίο είχε γνωριστεί λίγη ώρα νωρίτερα και μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός την κακοποίησε σεξουαλικά.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο 19χρονος υπάλληλος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

