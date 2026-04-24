Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Τις εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών συνεχίζει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και τις επενδεδυμένες τάφρους επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ. 61+800 (Α/Κ Μουδανιών- Σιθωνίας) έως τη Χ.Θ. 30+500 (Α/Κ Λακκώματος), με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από κινητά συνεργεία στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

