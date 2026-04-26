Ηράκλειο: Συλλήψεις για οπλοκατοχή, παραβάσεις ραδιοσυχνοτήτων και άσκοπους πυροβολισμούς

Στη σύλληψη ενός 81χρονου και ενός 36χρονου προχώρησαν χθες (25.04.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε, κατά τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 24.04.2026 και κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί από οικία. Αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας που έκαναν χθες το πρωί στις οικίες των δύο ατόμων, βρήκαν και κατέσχεσαν 2 πυροβόλα όπλα, κυνηγετικό όπλο, 2 γεμιστήρες, 701 φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 κάλυκες, ασύρματο με βάση και φορτιστή και μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

