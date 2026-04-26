“Πράσινο φως” από τις ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της υπεράσπισης Μαδούρο

Η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως προκειμένου η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να μπορέσει να πληρώσει τα κόστη για την υπεράσπιση του Νικολάς Μαδούρο, του ανατραπέντα πρώην προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής που συνεχίζει να κρατείται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Η αμερικανική κυβέρνηση εμπόδιζε ως τώρα το Καράκας να πληρώσει τα έξοδα των συνηγόρων του ζεύγους Μαδούρο, με την επίκληση των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων στη χώρα.

Οι συνήγοροι του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλιας Φλόρες είχαν υποβάλει προσφυγή ζητώντας να ακυρωθεί η δικογραφία σε βάρος τους με το επιχείρημα ότι δεν τους επιτρεπόταν η πρόσβαση σε δικηγόρους της επιλογής τους, με άλλα λόγια παραβιαζόταν δικαίωμά τους εγγυημένο δυνάμει της έκτης τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Οικονομικών ωστόσο ήρε το εμπόριο αυτό και εξουσιοδότησε «τους δικηγόρους υπεράσπισης να λάβουν πληρωμές από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις», ανέφερε ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Τζέι Κλέιτον, που έχει αναλάβει την υπόθεση, σε έγγραφό του προς τον δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν που φέρει προχθεσινή ημερομηνία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η υπεράσπιση αναγνώρισε την παραχώρηση και απέσυρε, προς το παρόν, το αίτημα ακύρωσης.

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος απήχθη την 3η Ιανουαρίου στο Καράκας μαζί με τη σύζυγό του, κατά τη διάρκεια πολύνεκρης όσο και θεαματικής επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, στην οποία ενεπλάκησαν κάπου 150 αεροσκάφη και ειδικά διαμορφωμένα ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων, καθώς και καταδρομείς στο έδαφος, αντιμετωπίζει δίωξη στις ΗΠΑ για τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής περί «ναρκωτρομοκρατίας».

Ο πρώην πρόεδρος απορρίπτει τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Το πώς θα χειριστεί την υπόθεση και το αίτημα της υπεράσπισης ο δικαστής Χέλερσταϊν, 92 ετών, είναι βέβαιο πως θα προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον. Θεωρείται πάντως απίθανο να κάνει την επιλογή να χαρακτηρίσει άκυρη τη δικογραφία.

Το ζεύγος Μαδούρο κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη συνοικία Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

