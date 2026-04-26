Ευρυδίκη για Ακύλα: Την πρώτη φορά που άκουσα το Ferto έπαθα ένα κόλλημα, το παιδί είναι φανταστικό

Τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision σχολίασε η Ευρυδίκη, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα φανταστικό παιδί, ενώ το τραγούδι του, «Ferto», την πρώτη φορά που το άκουσε έπαθε κόλλημα.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει πάει στον διαγωνισμό έξι φορές ανέφερε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 26 Απριλίου επίσης πως προσπαθούσε να μάθει και τη χορογραφία του τραγουδιού και θεωρεί πως ο Ακύλας μπορεί να τα πάει πολύ καλά. Παρόλα αυτά, τόνισε πως οι πρόβες που γίνονται κατά την προετοιμασία, δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στο κοινό καθώς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά ο κάθε εκπρόσωπος.

Η Ευρυδίκη αρχικά δήλωσε για το κόλλημα που έπαθε με το Ferto: «Μου αρέσει. Την πρώτη φορά που άκουσα το “Ferto” έπαθα ένα κόλλημα. Στην αρχή λέω “πολύ ιδιαίτερο”. Το παιδί είναι φανταστικό. Και μετά έβαζα το βίντεο ξανά και ξανά, προσπαθώντας να μάθω τη χορογραφία. Το τραγούδι έχει κάτι, ένα πολύ δυνατό στοιχείο, που μπορεί να λειτουργήσει θετικά».



Όταν ρωτήθηκε αν αξίζει να συμμετέχει κανείς στη Eurovision, η τραγουδίστρια απάντησε: «Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα σήμερα, θέλει πολύ θάρρος πραγματικά και γερό στομάχι. Για μένα, δεν θα έπρεπε οι πρόβες να βγαίνουν προς τα έξω. Οι πρόβες είναι για μας. Μπορεί να γίνουν λάθη. Βγαίνουν τα πάντα παντού και όλοι αρχίζουν να κρίνουν και να αλλάζουν, να αλλάζει η θέση στα στοιχήματα. Και όλο αυτό, αν ο καλλιτέχνης δίνει σημασία και το παρακολουθεί, μπορεί να καταρρεύσει».



Στην ίδια συνέντευξη, η Ευρυδίκη μίλησε και για την απώλεια του πατέρα της πριν από έναν περίπου χρόνο: «Μαθαίνεις να ζεις με τον πόνο της απώλειας, αλλά σου λείπει. Σου λείπει πάρα πολύ. Ίσως με βοηθάει και το ότι ζω στην Ελλάδα και πολλές φορές σκέφτομαι ότι ο μπαμπάς μου είναι εκεί, είναι στο σπίτι. Και παίρνω το κινητό -ο μπαμπάς μου είναι στα αγαπημένα- και έχω πάει πολλές φορές να τον πάρω τηλέφωνο και λέω “τι κάνω τώρα;”», είπε.