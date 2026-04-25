Εντυπωσιασμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο: “Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή”

Μαγεμένος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από όσα αντίκρυσε στο Αλεξάνδρειο πριν το παιχνίδι Άρης Betsson – Πανιώνιος, καθώς δεν είχε επισκεφθεί ξανά το γήπεδο των κιτρινόμαυρων και είδε τους οπαδούς της ομάδας του Ρίτσαρντ Σιάο να φτιάχνουν σύνθημα για εκείνον.

“Όχι δεν το περίμενα. Είναι απίστευτο. Πρώτο μου παιχνίδι εδώ στον Άρη”, είπε ο Greek Freak στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης για την υποδοχή που γνώρισε.