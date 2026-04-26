Φαίη Θεοχάρη: Ήμουν 110 κιλά, σε κατάστημα δεν μου έδιναν να δοκιμάσω ρούχα γιατί πίστευαν ότι θα τα έσκιζα

Η τραγουδίστρια Φαίη Θεοχάρη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε για το bullying που είχε βιώσει την εποχή που ήταν υπέρβαρη. Όπως είπε, στον δρόμο την κοιτούσαν περίεργα ενώ θυμήθηκε και τα όσα έζησε μέσα σε κατάστημα ρούχων, όταν δεν την άφηναν να τα δοκιμάσει επειδή οι υπεύθυνοι πίστευαν ότι θα τα σκίσει.

Η τραγουδίστρια Φαίη Θεοχάρη αποκάλυψε πως είχε φτάσει να ζυγίζει 100 κιλά. Ήταν η εποχή που το bullying που δεχόταν ήταν ασταμάτητο στην καθημερινότητά της. Έκανε χειρουργική επέμβαση και κατάφερε να απαλλαγεί από το περιττό βάρος.

Όπως ανέφερε η Φαίη Θεοχάρη: «Έχω βιώσει αρκετό bullying γι’ αυτό στην εφηβική μου ηλικία περισσότερο. Έκανα μία επέμβαση, το γαστρικό μανίκι, γιατί είναι καλό να το λέμε κι αυτό, δεν το κρύβω. Με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω κιλά. Δεν ήταν ένα ραβδάκι μαγικό που είπε “χάσε” και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα χάσει τα κιλά.

Ένας άνθρωπος 110 κιλά, μια κοπέλα 115, δεν είναι πολύ εύκολο… Έχω ζήσει bullying, να με κοιτάνε στον δρόμο περίεργα, έχω ζήσει περίεργες ματιές στην παραλία με το μαγιό, ντρεπόμουνα να κάνω μπάνιο πάρα πολλές φορές. Είχα μπει σε ένα κατάστημα και ζήτησα να δοκιμάσω ένα ρούχο και μου είπαν “Συγγνώμη, κορίτσι μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να σε αφήσω να το βάλεις και οτιδήποτε άλλο μέσα σε αυτό το κατάστημα, γιατί μπορεί να το σκίσεις”», δήλωσε η τραγουδίστρια.

