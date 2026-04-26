Φαίη Θεοχάρη: Ήμουν 110 κιλά, σε κατάστημα δεν μου έδιναν να δοκιμάσω ρούχα γιατί πίστευαν ότι θα τα έσκιζα

Η τραγουδίστρια Φαίη Θεοχάρη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε για το bullying που είχε βιώσει την εποχή που ήταν υπέρβαρη. Όπως είπε, στον δρόμο την κοιτούσαν περίεργα ενώ θυμήθηκε και τα όσα έζησε μέσα σε κατάστημα ρούχων, όταν δεν την άφηναν να τα δοκιμάσει επειδή οι υπεύθυνοι πίστευαν ότι θα τα σκίσει.

Η τραγουδίστρια Φαίη Θεοχάρη αποκάλυψε πως είχε φτάσει να ζυγίζει 100 κιλά. Ήταν η εποχή που το bullying που δεχόταν ήταν ασταμάτητο στην καθημερινότητά της. Έκανε χειρουργική επέμβαση και κατάφερε να απαλλαγεί από το περιττό βάρος.

Όπως ανέφερε η Φαίη Θεοχάρη: «Έχω βιώσει αρκετό bullying γι’ αυτό στην εφηβική μου ηλικία περισσότερο. Έκανα μία επέμβαση, το γαστρικό μανίκι, γιατί είναι καλό να το λέμε κι αυτό, δεν το κρύβω. Με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω κιλά. Δεν ήταν ένα ραβδάκι μαγικό που είπε “χάσε” και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα χάσει τα κιλά.

Ένας άνθρωπος 110 κιλά, μια κοπέλα 115, δεν είναι πολύ εύκολο… Έχω ζήσει bullying, να με κοιτάνε στον δρόμο περίεργα, έχω ζήσει περίεργες ματιές στην παραλία με το μαγιό, ντρεπόμουνα να κάνω μπάνιο πάρα πολλές φορές. Είχα μπει σε ένα κατάστημα και ζήτησα να δοκιμάσω ένα ρούχο και μου είπαν “Συγγνώμη, κορίτσι μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να σε αφήσω να το βάλεις και οτιδήποτε άλλο μέσα σε αυτό το κατάστημα, γιατί μπορεί να το σκίσεις”», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Η Φαίη Θεοχάρη είχε μιλήσει και προ ημερών για την εποχή που δεχόταν bullying λόγω του βάρους της, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη.

Φαίη Θεοχάρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συλλήψεις για οπλοκατοχή, παραβάσεις ραδιοσυχνοτήτων και άσκοπους πυροβολισμούς

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Στον αέρα η εκεχειρία: Το Ιράν αποχώρησε από τις συνομιλίες στο Πακιστάν – O Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 11 ώρες πριν

Βιωματικός περίπατος σήμερα στον ιστορικό κήπο Δελασάλ στα Πεύκα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Η Μάρα Δαρμουσλή για την προδοσία της από γυναίκα: Από τότε, η σχέση μου με το γυναικείο φύλο επηρεάστηκε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Τιμούμε τους “200” συνεχίζοντας τον αγώνα που εκείνοι ξεκίνησαν, μέχρι την οριστική του δικαίωση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη 19χρονος στην Αθήνα που επιχείρησε να εισάγει κάνναβη με δέμα για να την διακινήσει