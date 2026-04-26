Κρεμλίνο: “Η Ρωσία δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική απειλή για την Ευρώπη”

Η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρείται η κύρια απειλή για την Ευρώπη, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Ευρασίας.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου Vesti, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η γεωπολιτική και γεωγραφική θέση της Ρωσία καθιστά αδύνατο να χαρακτηριστεί ως η βασική απειλή για την Ευρώπη.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να είναι η κύρια απειλή για την Ευρώπη, διότι, ό,τι κι αν λέγεται, παραμένει αναπόσπαστο μέρος της, ενώ ταυτόχρονα είναι και ευρασιατική χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

