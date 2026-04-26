Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο στο Δερβένι – Σοβαρά τραυματίας ο μοτοσικλετιστής, ουρές χιλιομέτρων

THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Aπό τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Το ατύχημα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στο σημείο, καθώς η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Δείτε φωτογραφίες

Δερβένι Τροχαίο

