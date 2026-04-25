Θεσσαλονίκη: Χορευτές θα βγούνε στους δρόμους για να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς

Έρχεται πατινάδα παραδοσιακών χορών στους δρόμους της δυτικής Θεσσαλονίκης. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα χορού ο Χορευτικός Σύλλογος «Διόνυσος» Σταυρούπολης διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά την πολιτιστική εκδήλωση «Διόνυσος εν χορώ».

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, στις 19:00. Οι χορευτές του συλλόγου «Διόνυσος» θα ενωθούν με τους χορευτές άλλων πολιτιστικών συλλόγων και θα δημιουργήσουν μια μεγάλη «αλυσίδα» πολιτισμού.

Η πατινάδα θα ξεκινήσεις από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 25, στη Σταυρούπολη. Για 30 λεπτά η πολιτιστική «αλυσίδα» θα διασχίζει κεντρικούς δρόμους της Σταυρούπολης. Στις 19:30 θα καταλήξει στην πάρκο Ομονοίας. Εκεί θα στηθεί παραδοσιακό γλέντι. Κάθε πολιτιστικός σύλλογος θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα. Την εκδήλωση θα συνοδεύσει μουσικά η ορχήστρα του Τριαντάφυλλου Ασαρτζή.