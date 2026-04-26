Λένα Ζευγαρά: Πολλές φορές έχει ξεπεράσει τα όρια θαμώνας, αλλά πάντα το αντιμετωπίζω με χαμόγελο

Η Λένα Ζευγαρά παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού και στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής 26 Απριλίου και μίλησε για την καριέρα της, το ενδεχόμενο να ξεκινούν νωρίτερα τα προγράμματα στα νυχτερινά κέντρα, αλλά και για τη σχέση που είχε με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά.

Η Λένα Ζευγαρά παραδέχτηκε ότι έχει αισθανθεί πολλές φορές αμήχανα πάνω στην πίστα, από τις αντιδράσεις θαμώνων. Πάντα όμως το χειρίστηκε ψύχραιμα χωρίς να δώσει συνέχεια. Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα διασκέδασης στην Ελλάδα, δήλωσε θετική. Όπως είπε, ουδέποτε αγάπησε το ξενύχτι.

«Μ’ αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Αν ποτέ γίνει αυτή η στροφή… θα είμαι από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της. Είναι θέμα συνήθειας. Νομίζω ότι όποιος κάνει την αρχή… οι πρωτοπόροι είναι αυτοί που συζητιούνται, αλλά στο τέλος τους μιμούνται. Θέλει όμως πολλά κότσια για να το κάνεις… Δεν το αγαπάω το ξενύχτι», είπε η Λένα Ζευγαρά με αφορμή τη δήλωση του Μίλτου Πασχαλίδη.

Μιλώντας για τη συμπεριφορά του κοινού, τόνισε: «Πολλές φορές έχει ξεπεράσει τα όρια θαμώνας, αλλά το αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Ο κάθε άνθρωπος εκφράζει την αγάπη του με διαφορετικό τρόπο. Κάποιες φορές είναι υπερβολικός… Πάλι το εκλαμβάνω ως αγάπη, οπότε δεν μπορώ να το παρεξηγήσω, γιατί θα ήμουν αχάριστη αν το παρεξηγούσα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Βασίλη Καρρά, λέγοντας: «Ήταν ένας άνθρωπος που στα πρώτα μου βήματα ήταν εκεί να με στηρίξει… Δεν μου ζήτησε ποτέ κάτι. Μου είπε: “Όταν θα φτάσεις εκεί ψηλά, θέλω να έρθω από κάτω και να μου ανοίξεις ένα μπουκάλι ουίσκι και να τραγουδήσουμε μαζί ένα τραγούδι”».

Τέλος, αποκάλυψε πως ετοιμάζει νέο υλικό: «Έρχεται και ένα νέο τραγούδι που θα είναι στον δίσκο μου, σε στίχους του Βασίλη Καρρά… και θα λέγεται “Κορμί ενοικιαζόμενο”».

Προ μηνών, η Λένα Ζευγαρά είχε δεχθεί ερώτηση για τις φήμες που την ήθελαν σε σχέση με τον Κέντρικ Ναν. Η τραγουδίστρια διέψευσε τη φημολογία και μάλιστα ανέφερε πως ούτε καν γνωρίζει τον αθλητή του Παναθηναϊκού.