Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν… πίτα, όταν σκέφτηκα το “Δυο Μέρες Μόνο”

Μια σπάνια αλλά άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Ο γνωστός ηθοποιός-σεναριογράφος βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Johnny@TheMovies» με τον Γιάννη Δαββέτα, και μέσα σε όλα αποκάλυψε πώς γεννήθηκε η έμπνευση για τη σειρά «Δυο μέρες μόνο». Πιο συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εξομολογήθηκε ότι η έμπνευση γι’ αυτό το σενάριο γεννήθηκε ένα βράδυ που είχε πάει να ακούσει τη Δήμητρα Γαλάνη, δυο μέρες πριν πάει στο στρατό και ήταν μεθυσμένος.

«Το “Δυο μέρες μόνο” το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση, είχα πάει να ακούσω τη Δήμητρα Γαλάνη που εμφανιζόταν τότε με την Πρωτοψάλτη. Και ξαφνικά, είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο μέρες μόνο” και είμαι εγώ από κάτω “πίτα”. Την κοίταζα και λέω, “θα το κάνω σενάριο αυτό”.

Και πάω στο καμαρίνι και της λέω, “Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες θα συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάς το “Δυο μέρες μόνο”. Ήταν δυο μέρες πριν μπω φαντάρος. Μπήκα φαντάρος πικραμένος, χάλια, όχι γιατί μπήκα φαντάρος όμως, Έγραψα τον ήρωα μόλις μπήκα φαντάρος, τότε άρχισα να γράφω το σενάριο, στο οποίο ήταν δυο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δυο μέρες πριν αυτή παντρευτεί» είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.