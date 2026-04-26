Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται

«Ο πρωθυπουργός είναι περήφανος για τα μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε μέσα στη βδομάδα. Ένα μήνα πριν που το ΠΑΣΟΚ πίεζε για τη λήψη επιπλέον μέτρων και προέβλεπε τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν στην κοινωνία -την ακρίβεια, τη μείωση εισοδήματος-, η κυβέρνηση αμέριμνη και χωρίς ενσυναίσθηση μας κατηγορούσε για ανευθυνότητα και λαϊκισμό χρησιμοποιώντας τους γνωστούς εξυπνακισμούς περί ”λεφτόδεντρων”», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Ω του θαύματος», σχολιάζει, «μετά από τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κατάρρευση του αφηγήματος της αριστείας με την υπόθεση Λαζαρίδη και την κάθετη πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, βρέθηκαν τα χρήματα για να μπορέσει έστω και επικοινωνιακά η κυβέρνηση να παριστάνει την φιλολαϊκή». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «οι πολίτες όμως πια δεν τρώνε κουτόχορτο» και ότι «έχουν συνηθίσει την τακτική Μητσοτάκη, τη μία να καταγγέλλει κάθε παροχή και την επόμενη να διαφημίζει πόσα χρήματα δίνει».

Σημειώνει ότι «στα ημίμετρα της Νέας Δημοκρατίας που επιλέγει την πολιτική του σταγονόμετρου, το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο». Ειδικότερα τονίζει:

«- Αντί για 72 δόσεις από τις οποίες αποκλείονται οι ενήμερες οφειλές και όσες βεβαιώθηκαν μετά το 2024, προτείνουμε 120 δόσεις για όλες τις οφειλές με καταβολή του 70% και διαγραφή του υπολοίπου 30% στο τέλος της ρύθμισης εφόσον έχει τηρηθεί εμπρόθεσμα.