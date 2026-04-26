MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέλλα: Με σύμμαχο τον καλό καιρό και συμμετοχή-ρεκόρ η εκκίνηση του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”

|
THESTIVAL TEAM

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με συμμετοχή-ρεκόρ περισσότερων από 2.000 δρομέων, που «πλημμύρισαν» τη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Πέλλα, δόθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 7:30 π.μ., η εκκίνηση του 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» από τον Δήμαρχο Πέλλας, κ. Στάθη Φουντουκίδη.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στη Βόρεια Ελλάδα, που ενώνει την Πέλλα με τη Θεσσαλονίκη σε μια διαδρομή 42.195 μέτρων, μεταφέροντας μηνύματα αγάπης, ειρήνης και συναδέλφωσης σε όλο τον κόσμο. Μια διοργάνωση με διεθνή χαρακτήρα, που γεφυρώνει το ιστορικό παρελθόν της Μακεδονίας με το παρόν και το μέλλον.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε στις 9:00 π.μ. ο συμβολικός αγώνας 1.000 μέτρων για μαθητές και γονείς, που διοργάνωσε ο Δήμος Πέλλας. Την εκκίνηση έδωσε η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού, κα Ευφροσύνη Μερεμητσάκη, ενώ στους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια και διπλώματα.

Ο Δήμαρχος Πέλλας καλωσόρισε θερμά δρομείς και επισκέπτες, τονίζοντας πως «από την Πέλλα στέλνουμε σήμερα ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, αλληλεγγύης και συμφιλίωσης των λαών». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φετινή συμμετοχή-ρεκόρ, επισημαίνοντας τη διαρκή στήριξη του Δήμου στον θεσμό, με την ευχή ο Μαραθώνιος, με αφορμή τα 20 χρόνια του, να συνεχίσει δυναμικά την πορεία του, κάθε χρόνο να σπάει τα ρεκόρ συμμετοχών του και να φτάσει… τα 120 χρόνια!

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά όλους τους φορείς, συνεργάτες, εργαζόμενους, υπηρεσίες και φυσικά τους εθελοντές που συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων και στην επιτυχημένη εκκίνηση του 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου στην Πέλλα.

20ός Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος Πέλλα

