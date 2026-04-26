Θεσσαλονίκη: Έπιασαν 27χρονο με σοκολάτα κάνναβης σε πάρκο στην Καλαμαριά

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε σε πάρκο της Καλαμαριάς και κατείχε δύο συσκευασίες με ακατέργαστη, αλλά και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, αντίστοιχα, καθώς και τρίφτη με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.