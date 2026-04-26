Λάμπρος Κωνσταντάρας: Όλοι μπορούμε να δεχθούμε κριτική στη δουλειά , αλλά σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα δεν σηκώνω πολλά πολλά

Στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και τη ρεπόρτερ, Μυρσίνη Κοντού, μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αναφερόμενος στην πορεία της φετινής τηλεοπτικής σεζόν αλλά και στις πρόσφατες «επιθέσεις» που δέχθηκε από ανθρώπους των media.

«Εγώ πάντα το ταμείο θέλω να το κάνω στο τέλος. Περνάω ωραία, περνάω δημιουργικά, είναι έτσι η πρώτη φορά που σε μία full season το κάνω αυτό και απολαμβάνω και έχω το μυαλό μου στα επόμενα που έρχονται», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Οι σχέσεις μας είναι επαγγελματικές και αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας. Υπάρχει σεβασμός και το ζητούμενο είναι να συνυπάρχουμε αρμονικά σε αυτή την εκπομπή. Τα εν οίκω μη εν δήμω, οπότε ούτε να το σχολιάσω θέλω, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα έλεγα τέτοια πράγματα εγώ για συνεργάτες μου. Αλλά, δεν με στεναχωρεί τίποτα ειλικρινά. Απλά ο κάθε άνθρωπος τον τοποθετώ στο παραθυράκι που για μένα αξίζει να είναι», απαντά ο δημοσιογράφος στις πρόσφατες δηλώσεις της Άριας Καλύβα.

Σε ερώτηση για την έντονη κριτική που δέχθηκε από ανθρώπους του χώρου τις προηγούμενες ημέρες, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε: «περί θαψίματος πρόκειται. Τίποτα επαγγελματικό και όλα επί προσωπικού. Το οποίο να ξέρετε ότι δεν είναι ποτέ τόσο αθώο, ούτε τόσο επιτρεπτό. Όλοι μπορούμε να δεχθούμε κριτική στη δουλειά μας, αλλά σε ό,τι αφορά στον χαρακτήρα και το ήθος μας, εγώ απ’ αυτά δεν σηκώνω πολλά πολλά να σας πω την αλήθεια».

Τέλος, για την κόντρα ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επισήμανε: «τους εκτιμώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό είναι όταν κρίνουμε κάποιον, είτε τον χωνεύουμε είτε δεν τον χωνεύουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, να μένουμε στο γεγονός. Που το γεγονός είναι ότι ο Δημήτρης δεν είπε τίποτα για τον Γρηγόρη! Έκανε τη ραδιοφωνική πλάκα που κάνει για όλες τις εκπομπές. Επομένως, αν θες τώρα να χτυπήσεις τον τάδε, τον Γιώργο, τον Μήτσο, τον Κίτσο, χτύπα τον αν θες, αλλά για πράγματα που έχει πει».