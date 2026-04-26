Νατάσσα Μποφίλιου: Οι ιδέες μου είναι τόσο μεγαλύτερες από εμένα

Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τοποθετήθηκε για τη δημόσια έκφραση πολιτικής άποψης από τους καλλιτέχνες, απαντώντας αν έχει σκεφτεί να «σιωπήσει» λόγω κριτικής, αλλά και αν θεωρεί ότι ένας δημιουργός οφείλει να παίρνει θέση.

«Νομίζω πως ο τρόπος που πορεύομαι στη ζωή δείχνει ότι είναι πιο σημαντικό για μένα να μπορώ να είμαι εντάξει και ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου και στις ιδέες μου, που είναι τόσο μεγαλύτερες από εμένα, που δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία», είπε αρχικά η Νατάσσα Μποφίλιου απαντώντας στο αν έχει σκεφτεί ποτέ να μην εκφράζει τις απόψεις της λόγω κριτικής.

Σε ερώτηση για το αν ένας καλλιτέχνης «πρέπει» να παίρνει θέση σε πολιτικά ζητήματα, σημείωσε: «Ο καθένας μας λειτουργεί σύμφωνα με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην εκφράζονται δημόσια, αλλά με τον τρόπο και τη στάση τους μέσα στην καθημερινότητα να ζουν και να πράττουν προς όφελος της ανθρωπότητας και να είναι άνθρωποι ευγενικοί, τρυφεροί. Δεν έχει σημασία αν… και να είναι πιο εσωστρεφείς και να μην θέλουν να το εκδηλώσουν».