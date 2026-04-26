Λευκός Οίκος: Ποιος είναι ο Κόουλ Άλεν, ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο ανταποκριτών

Ο ύποπτος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο των δυνάμεων επιβολής του νόμου ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένας απόφοιτος του Caltech ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents' Dinner shooting and a photo of the suspect.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο, πρόσθεσε όμως ότι δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρό του.

The home of 31 year old teacher, Cole Allen who opened fire at the White House Correspondents’ Dinner in DCpic.twitter.com/N5ZWrF55bw April 26, 2026

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται ότι σχετίζονται με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, δείχνουν ότι το Δεκέμβριο 2024 είχε αναγορευθεί «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

🚨 BREAKING: FEC filings confirm that Cole Allen, a teacher from Torrance, California who listed their employment as a "TEACHER" by C2 Education.



Donated $25 to ActBlue earmarked for “Harris for President” on October 13, 2024. pic.twitter.com/xCcDfhHAoq — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) April 26, 2026

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ’ αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Una nueva imagen del terrorista que conseguí en sus redes sociales.



Se llama Cole Allen, ingeniero mecánico y profesor, también es informático. Terminó un Master en Ciencias de la Computación hace 11 meses.



Desarrollaba videojuegos de forma indie. Tiene un juego en Steam que se… pic.twitter.com/XGB8Mebdbs — Agustín Antonetti (@agusantonetti) April 26, 2026

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τον τίτλο «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Εμφανιζόταν ως υποστηρικτής της Κάμαλα Χάρις

Σύμφωνα με αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, είχε δωρίσει 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Παράλληλα, αυτοπροσδιοριζόταν ως προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών και φαίνεται να είχε κυκλοφορήσει ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με τίτλο “Bohrdom” στην πλατφόρμα Steam, έναντι 1,99 δολαρίων. Είχε κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα του τίτλου το 2018, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία.

Στο LinkedIn ανέφερε επίσης ότι εργαζόταν πάνω σε ένα δεύτερο παιχνίδι, με προσωρινό τίτλο «First Law».