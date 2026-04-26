Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη νεαρός που έκανε βόλτες με κλεμμένη μηχανή

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ο οποίος επέβαινε σε κλεμμένη μοτοσικλέτα προχώρησαν χθες τα ξημερώματα, εξωτερικά οικισμού των Διαβατών Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει αποφεύγοντας τον αστυνομικό έλεγχο, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μαζί του ήταν και δύο ακόμη νεαρά άτομα που επέβαιναν σε δεύτερη, επίσης κλεμμένη μοτοσικλέτα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Επιπρόσθετα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Δέλτα σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος γονέων των προαναφερόμενων τριών ατόμων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

