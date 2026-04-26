Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία τιμά την επέτειο των 40 ετών από την πυρηνική καταστροφή

Ήταν 26 Απριλίου του 1986 όταν συνέβη η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια και η Ουκρανία τιμά την επέτειο και εκδηλώσεις μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο όπου βρίσκεται αυτός ο πρώην πυρηνικός σταθμός της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης στη βόρεια Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρευρεθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό. Λόγω της συνεχιζόμενης από το 2022 εισβολής της Ρωσίας και της εγγύτητας του Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Μόσχας, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο Κίεβο και άλλες πόλεις σχεδιάζονται προς τιμήν των θυμάτων της καταστροφής, που σημειώθηκε το 1986, εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν τήρηση λεπτών σιγής, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και καταθέσεις στεφάνων.

Τελετές μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες απ’ όλη τη Σοβιετική Ένωση είχαν αναπτυχθεί την εποχή εκείνη στο Τσερνόμπιλ σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη ραδιενεργό μόλυνση.

Στις 26 Απριλίου 1986, μια δοκιμή στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην τότε Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας βγήκε εκτός ελέγχου. Ο αντιδραστήρας αριθμός τέσσερα υπέστη καταστροφική βλάβη, απελευθερώνοντας ραδιενεργό υλικό στην ατμόσφαιρα.

Ραδιενεργά νέφη εξαπλώθηκαν σε τμήματα της βόρειας και της δυτικής Ευρώπης. Περισσότερο επλήγησαν η Λευκορωσία και η δυτική Ρωσία. Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας απελευθέρωνε επί μήνες ραδιενέργεια.

Ειδικοί υπολογίζουν σε δεκάδες χιλιάδες τους θανάτους που σχετίζονται με την καταστροφή. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη αποκλεισμού 30 χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, που βρίσκεται πλέον εκτός λειτουργίας.

