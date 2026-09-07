Ιουλία Καλλιμάνη: Η συγκίνηση στον γάμο της στη Θεσσαλονίκη, η παράκληση στους καλεσμένους και η… ανατροπή με την ανθοδέσμη

Σε κλίμα συγκίνησης και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Ιουλίας Καλλιμάνη και του Μιχάλη Τουρατζίδη, με το ζευγάρι να επιλέγει να μοιραστεί αυτή την τόσο σημαντική ημέρα της ζωής του μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά κοντά του.

Σύμφωνα με το tlife.gr, η δημοφιλής τραγουδίστρια έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, ακριβώς τις 19:30, χωρίς να αφήσει τον αγαπημένο της να περιμένει, ενώ κατά τη διάρκεια του μυστηρίου δεν έλειψαν τόσο η συγκίνηση όσο και οι πιο… χαριτωμένες στιγμές.

Μία από αυτές ήταν όταν η νύφη ακολούθησε το γνωστό γαμήλιο έθιμο και πάτησε το πόδι του γαμπρού, προκαλώντας χαμόγελα στους λιγοστούς παρευρισκόμενους.

Για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, η Ιουλία Καλλιμάνη επέλεξε ένα κομψό σατέν νυφικό, αποφεύγοντας τις υπερβολές και παραμένοντας πιστή σε μια διαχρονική αισθητική. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά σε έναν elegant κότσο.

Το ζευγάρι θέλησε από την πρώτη στιγμή ο γάμος του να έχει έναν προσωπικό και οικογενειακό χαρακτήρα. Περίπου 100 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών», ανάμεσά τους συγγενείς, λίγοι καλοί φίλοι αλλά και στενοί συνεργάτες τους.

Μάλιστα, η επιθυμία της Ιουλίας Καλλιμάνη και του Μιχάλη Τουρατζίδη να προστατεύσουν τις προσωπικές τους στιγμές ήταν ξεκάθαρη. Στους καλεσμένους είχε ζητηθεί εκ των προτέρων να μη δημοσιεύσουν φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο και τη δεξίωση στα social media, ώστε όσα έζησαν εκείνο το βράδυ να παραμείνουν, όσο γίνεται, ανάμεσα στους ίδιους και στους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Το γλέντι και η ανατροπή με την ανθοδέσμη

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το γαμήλιο πάρτι, με DJ και ανεβασμένη διάθεση. Και φυσικά, από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσε να λείψει η μουσική. Η Ιουλία Καλλιμάνη άφησε για λίγο τον ρόλο της νύφης, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε για τους καλεσμένους της, χαρίζοντάς τους μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.

Μία ακόμη έκπληξη ήρθε την ώρα της ανθοδέσμης. Σύμφωνα με το tlife.gr, όταν η νύφη την πέταξε στις καλεσμένες, εκείνη που κατάφερε τελικά να την πιάσει ήταν η μητέρα της Ιουλίας Καλλιμάνη, σε ένα στιγμιότυπο που έδωσε έναν ακόμη πιο οικογενειακό και τρυφερό τόνο στη βραδιά.