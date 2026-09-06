Δώρα Χρυσικού για την AI εικόνα: Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία – Χρησιμοποίησαν κάτι τόσο ιερό για μένα, όπως η υγεία

Η Δώρα Χρυσικού μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και στην Αναστασία Γιάμαλη το απόγευμα της Κυριακής, με αφορμή μια αθλιότητα δίχως όρια που αντίκρισε στο διαδίκτυο.

Άγνωστοι χρησιμοποίησαν την εικόνα της ηθοποιού, αλλοιωμένη με τεχνητή νοημοσύνη, για να παρουσιάσουν ψευδώς ότι υποβάλλεται ξανά σε θεραπεία για τον καρκίνο, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της, καθώς η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τη δική της περιπέτεια υγείας.

«Με ειδοποίησε το πρωί μία διαδικτυακή φίλη και, όπως κι εσύ Νατάσα, μπήκα και αντίκρισα αυτό το θέαμα, το οποίο ήταν με έναν βαρύ υπότιτλο, λέγοντας σαφέστατα ότι υπόκειμαι σε δεύτερη θεραπεία και μάλιστα ότι υπάρχουν και δηλώσεις της οικογένειάς μου. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσω και να το αφήσω», ανέφερε αρχικά η Δώρα Χρυσικού.

«Ως ένας άνθρωπος που έχω περάσει καρκίνο, έχω υπάρξει πολύ ειλικρινής και πολύ διαυγής σε όλη τη διαδικασία αυτή. Έχω κλείσει πενταετία. Προς το παρόν είμαι καλά. Είναι αρκετά αγριευτικό και τραυματικό να βλέπω ένα τέτοιο πράγμα», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Αυτό είναι κάτι που ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί, ότι μπορεί bot, AI, άνθρωποι να έχουν χρησιμοποιήσει κάτι τόσο ιερό, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν κι εμένα που κόντεψα να τη χάσω, όπως η υγεία. Και δεν καταλαβαίνω επίσης πού αποσκοπεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι θέλει ακριβώς να κάνει; Είναι ένα πράγμα κακοφτιαγμένο, είναι ένα κακόγουστο πράγμα», είπε στη συνέχεια.

Και πρόσθεσε: «Από το πρωί απαντάω σε ανθρώπους του εξωτερικού, φίλους μου, οι οποίοι βλέπουν την εικόνα και δεν μπορούν να μεταφράσουν το άρθρο και με ρωτάνε όλοι τι συμβαίνει και αν είμαι καλά στην υγεία μου».

Κλείνοντας, η Δώρα Χρυσικού στάθηκε και στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια ψευδής είδηση σε ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. «Αυτό δημιουργεί και ένα κακό προηγούμενο, διότι εγώ μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους που προσπαθώ να ενδυναμώσω, οι οποίοι περνάνε αυτό το πράγμα και οι ίδιοι, διαβάζοντας κάτι τέτοιο, πλήττονται και οι ίδιοι. Αυτό θέλω να πω».