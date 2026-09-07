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Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή

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«Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή» είπε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά και όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και αμέσως μετά.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε και ένα γραπτό μήνυμα που έλαβε χθες αμέσως μετά τη δήλωση Σαμαρά. Όπως είπε ήταν ένα μήνυμα από παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι της είχαν πει σε παλαιότερη συζήτηση ότι δεν θα ψήφιζαν ξανά το κόμμα.

Ωστόσο, μετά το βίντεο οι ίδιοι της είπαν χαρακτηριστικά: «Ε όχι κι έτσι. Ο Σαμαράς επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του».

Συνέχισε λέγοντας πως ο Αντώνης Σαμαράς έβγαλε ένα γινάτι και μια χολή που δεν ανέχεται το κόμμα.

Ντόρα Μπακογιάννη

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