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Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά από τις 8 το πρωί έως και τις 2μιση το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΔΥΤΙΚΑ και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ των ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ του δήμου Χαλκηδόνος καθώς και επί της ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από το ύψος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με κατεύθυνση ΔΥΤΙΚΑ.

Διακοπή ρεύματος Θεσσαλονίκη

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