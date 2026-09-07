Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά από τις 8 το πρωί έως και τις 2μιση το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΔΥΤΙΚΑ και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ των ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ του δήμου Χαλκηδόνος καθώς και επί της ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ από το ύψος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με κατεύθυνση ΔΥΤΙΚΑ.