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Βελόπουλος για συνέντευξη πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν

Intime
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THESTIVAL TEAM

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«Η συνέντευξη του πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δήθεν “αισιόδοξα μηνύματα”, μας θυμίζει τη ρήση του Μπέρναρντ Σο: “Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πειστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα”», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «τα “αισιόδοξα” ψέματα του πρωθυπουργού έχουν τόσο “τεράστια” θεραπευτική αξία στην κατεστραμμένη και άρρωστη Ελλάδα, όπως την κατάντησαν οι πολιτικές του, ώστε ο “γιατρός” Μητσοτάκης, που δεν ξέρει να τα λέει με πειστικό τρόπο, έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα.

Υ.Γ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν».

Κυριάκος Βελόπουλος

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