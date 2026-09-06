Θεσσαλονίκη: Παρουσιάστηκε η έκθεση “ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον” στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στα 100 χρόνια της ΔΕΘ με το βλέμμα όμως στραμμένο στο παρόν και στο μέλλον καλεί τον κόσμο η έκθεση «ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον», που παρουσιάστηκε σήμερα στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με την αφορμή της επετειακής 90ής διοργάνωσης.

Η έκθεση, που συνδιοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO και το MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ξεκινά την αφήγησή της από μια στήλη με το βιογραφικό του ιδρυτή της ΔΕΘ, αείμνηστου Νικόλαου Γερμανού, τοποθετημένη στο χώμα, η οποία συμβολίζει την αρχή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αλλά παραπέμπει και στη δρομολογούμενη ανάπλαση.

Συνεχίζεται δε μέσα από φωτεινούς κύκλους και μια χρονογραμμή της εκατονταετούς πορείας, ενώ καταλήγει στο όραμα της Νέας ΔΕΘ, που προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου και την ανάπτυξη ενός χώρου πρασίνου 120 στρεμμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου.

Την παρουσίαση της διαδρομής, όπως θα μπορεί κανείς να τη δει μέχρι την 1η Νοεμβρίου, έκανε το στέλεχος της ΔΕΘ-HELEXPO, κα Μαρία Συλλοπούλου, περιγράφοντας την ιστορία πίσω από κάθε σταθμό, αλλά και τη στενή σύνδεση της ΔΕΘ με την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε εποχή.

Ορμώμενος από την εκατονταετή πορεία της ΔΕΘ, την οποία παρουσιάζει η έκθεση, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, έκανε λόγο για τρεις διαφορετικές στιγμές που συνδυάζονται: τη διαδρομή από το 1926 μέχρι το 2025, τη φετινή διοργάνωση του 2026, που ξεκίνησε δυναμικά σε επίπεδο επισκεψιμότητας και τέλος την είσοδο του οράματος της ανάπλασης της ΔΕΘ σε φάση υλοποίησης. «Είμαστε σε μια ιστορική στιγμή με τρεις διαστάσεις. Σήμερα αφιερώνουμε τον χρόνο μας στη μία, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και το παρόν και το μέλλον», σημείωσε.

«Νιώθουμε κομμάτι της ΔΕΘ και με την έκθεση ‘’ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον’’ ξεκινάμε μαζί την επόμενη μέρα» σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος δ.σ. του MOMUS, κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος.

Για το διάστημα μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες με το εισιτήριο της 90ής ΔΕΘ, με ώρες λειτουργίας του Μουσείου, 10:00-21:00.

Το πρόγραμμα των οργανωμένων ξεναγήσεων έχει ως εξής: καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή 7-11/09): 18:00, Σαββατοκύριακο (12-13/09): 12:00 & 18:00.

Για το διάστημα μετά τη λήξη της ΔΕΘ, κάθε Πέμπτη 18:00 και Σάββατο 12:00.