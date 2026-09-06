Ουκρανία: Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι

Οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στο Κίεβο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία που διαρκεί 4,5 χρόνια.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ταξίδεψαν από την Μόσχα, όπου είχαν χθες τρίωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο, να διαφαίνεται ότι επιτεύχθηκε μία σημαντική εξέλιξη για την πορεία της πολεμικής διαμάχης.

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πραγματοποίησε την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόμενος ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο, ενώ απέδωσαν ελάχιστα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ είχαν μία νέα πρόταση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γούρι Ουσάκοφ περιέγραψε τη χθεσινή συνάντηση, “εξαιρετικά χρήσιμη”, ενώ ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι δύο απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι κι άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε κεντρική τοποθεσία του Κιέβου.