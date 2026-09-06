Μαραθώνας: Η αναζήτηση μιας ληξιαρχικής πράξης θανάτου αποκάλυψε την υπόθεση με την ηλικιωμένη – Τι κατέθεσε η εγγονή της

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της ηλικιωμένης στο Μαραθώνα, η κόρη της οποίας δεν είχε δηλώσει τον θάνατό της, προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή της.

Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης και στην κινητοποίηση των Αρχών είχε η εγγονή της άτυχης γυναίκας, η οποία κατήγγειλε την μητέρα και τον αδελφό της και φτάσαμε στην ανακάλυψη της σορού στο υπόγειο του σπιτιού, μέσα σε νάιλον σακούλα.

Σύμφωνα με το Mega, η εγγονή της ηλικιωμένης κατέθεσε στην Αστυνομία, ότι σε πρώτη φάση είχε ενημερωθεί ότι η γιαγιά της μπήκε σε γηροκομείο στην Πεντέλη και μετά από δύο χρόνια πληροφορήθηκε ότι πέθανε από καρκίνο του εντέρου, χωρίς να μάθει λεπτομέρειες για την ταφή της.

«Το 2015 με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και με ενημέρωσε ότι βρήκε νέο σύντροφο που κατοικεί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να πάρει τον αδερφό μου να φύγουν και να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι του, ενώ η γιαγιά θα έμπαινε σε κάποιο γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα μου ήταν αραιή και σε αυτήν δεν λέγαμε πράγματα πέραν του αν είναι καλά και για θέματα λειτουργικότητας του σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα Χριστούγεννα του έτους 2017 με ενημέρωσε τηλεφωνικά η μητέρα μου ότι η γιαγιά απεβίωσε από καρκίνο του εντέρου και έκτοτε χάθηκε. Δεν είχαμε επικοινωνία για αρκετό διάστημα και αναρωτήθηκα πού θα γίνει η ταφή ή η κηδεία, καθότι δεν τα πήγαινα καλά με τέτοιου είδους διαδικασίες», φέρεται να κατέθεσε η κόρη της 68χρονης.

Σε άλλο μέρος της κατάθεσής της, η εγγονής της άτυχης γυναίκας αναφέρθηκε στο πώς μπήκε στη διαδικασία για να αναζητήσει τη γιαγιά της.

«Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησαν διαδικασίες πώλησης του σπιτιού. Βρέθηκε αγοραστής και σε καθημερινή βάση επικοινωνούσα με τον πατριό μου και τον αδερφό μου για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων. Την Τρίτη 18 Αυγούστου του 2020 έκανα αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο Ληξιαρχείο Πεντέλης, σε γηροκομείο της περιοχής, όπου μου είπε η μητέρα μου ότι απεβίωσε η γιαγιά. Από το Ληξιαρχείο της Πεντέλης έλαβα αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι δε βρέθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς μου. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκαν μέσα μου ερωτήματα του τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού θάφτηκε και πότε», φέρεται να είπε.

Επιπλέον, η κόρη της 68χρονη μίλησε για το τηλεφώνημα που της είχε κάνει ο αδελφός της πριν λίγους μήνες, κατά τη διάρκεια του οποίου της αποκάλυψε ότι είχε συμβεί, χωρίς αυτή να ασχοληθεί ιδιαίτερα.

«Σε ερωτήσεις που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου, η ίδια απέφευγε να απαντήσει. Τον φετινό χειμώνα και ενώ δεν είχα επαφή με τον αδερφό μου και τον πατριό μου, έλαβα τηλέφωνο από τον ίδιο, όπου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδερφός μου με τη μητέρα μου λαμβάνουν τη σύνταξη της γιαγιάς και την έχουν θάψει στην αυλή της οικίας στον Μαραθώνα. Εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί μου ακούγονταν όλα παράλογα. Πλην όμως το τελευταίο γεγονός της μη ανεύρεσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου με έβαλε σε σκέψεις. Δεν γνωρίζω πώς βιοποριζόταν τόσα χρόνια. Η μητέρα μου δεν παίρνει δική της σύνταξη, ούτε ο αδερφός μου παίρνει κάποιο επίδομα. Τόσα χρόνια πίστευα πως τους συντηρούσε ο σύντροφός της», φέρεται να κατέθεσε.

«Έλεγε ότι την είχε βάλει σε γηροκομείο», ισχυρίζεται γειτόνισσα και συγγενής της ηλικιωμένης

Για την υπόθεση μίλησε στο Mega και στην εκπομπή «Εξελίξεις» γειτόνισσα και συγγενής της άτυχης γυναίκας.

«Τη γνωρίζαμε, αφού έμενε πολλά χρόνια εδώ πέρα. Όχι, φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν. Εντάξει, δεν έμενε εδώ με το γιο της. Πηγαίνανε, ψωνίζανε. Τι παράξενη συμπεριφορά να έχουν; Όχι, δεν είχανε. Ε, τώρα μες στην απελπισία της η γυναίκα μπορεί να μην είχε χρήματα και έκανε μια βλακεία. Τι να πω κι εγώ τώρα. Πάνε πάντως οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα και μάλλον θα ‘χανε κάνει μια ανοησία. Τι να κάνανε άλλο;», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ναι, βέβαια την είχα δει. Πώς δεν την είχα; Ήταν και σπίτι μας η γυναίκα. Τι λέτε! Κάτσε, αυτή είχε σπάσει τα ισχία της. Ήταν μεγάλη η γυναίκα, γιατί πρέπει να κοντεύει τα εκατό τώρα. Η μητέρα μου είναι μεγάλη γυναίκα, δεν κυκλοφορεί. Ζει όμως. Πού να ξέρω τι γίνεται μέσα στο σπίτι της. Αυτή έλεγε ότι την είχε βάλει σε γηροκομείο. Έλεγε την πλήρωνε χίλια διακόσια ευρώ και την είχε στο γηροκομείο. Αλλά τι γίνεται στο σπίτι του αλλουνού; Η μάνα μου εδώ είναι ενενήντα τόσων χρονών και είναι μέσα στο σπίτι, δεν κυκλοφορεί. Παραπέρα από αυτό δεν έχω μάθει. Δεν ξέρω αυτή η γυναίκα, γιατί είμαστε για χρόνια γειτόνοι και έχουμε και μια ψιλή συγγένεια, αλλά δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Όλους φυσιολογικούς τους έβρισκα όλους εδώ πέρα. Αυτό το σπίτι το είχανε οι δύο, τα δύο εγγόνια. Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά, κάτι θύμωσε κάτι και το πουλάγανε αυτό το σπίτι. Κάτι έγινε. Τώρα τι να σας πω τώρα οικογενειακά. Είναι από άλλο πατέρα αυτά τα δύο εγγόνια, δεν είναι από τον ίδιο πατέρα».