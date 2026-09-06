Αίγυπτος: Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκε τηλεπαρουσιάστρια για υπόθεση ναρκωτικών

Η Αιγύπτια τηλεπαρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα και 11 ακόμη άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο δια απαγχονισμού, αφού κρίθηκαν ένοχοι για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα «al-Ahram», αποτελούσαν μέλη εγκληματικής συμμορίας που εισήγαγε συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ναρκωτικών με σκοπό την πώλησή τους. Επίσης, κατείχαν παράνομα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Η 39χρονη Χαλίφα είναι γνωστή κυρίως για την τηλεοπτική της εκπομπή «Mission Impossible», η οποία ασχολούνταν με θέματα εγκληματικότητας. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Εννέα συγκατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ επτά αθωώθηκαν.

Ο δικηγόρος της Χαλίφα δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της θανατικής ποινής. Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, επικυρώθηκε έναν μήνα αργότερα, αφού το δικαστήριο έλαβε τη γνωμοδότηση του Μεγάλου Μουφτή της Αιγύπτου, όπως προβλέπεται από τον νόμο στις περιπτώσεις επιβολής θανατικής ποινής.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο έλαβε γνώση ότι οι αρχές είχαν κατασχέσει πάνω από 750 κιλά ναρκωτικών και τις εισαγόμενες πρώτες ύλες για την παρασκευή τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «al-Ahram», 20 μάρτυρες είχαν καταθέσει ενώπιον των εισαγγελέων, ενώ υπήρχαν και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως συνομιλίες και βίντεο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Akhbar al-Youm», όταν ο δικαστής τη ρώτησε για τον φερόμενο ρόλο της, η Χαλίφα δήλωσε ότι δεν είχε δει ποτέ ναρκωτικά μέχρι τη στιγμή που φωτογραφήθηκε μαζί τους μέσα στα γραφεία της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του 2025, εκδόθηκαν 492 θανατικές ποινές κατά τη διάρκεια του έτους, εκ των οποίων οι 23 εκτελέστηκαν.