Θεσσαλονίκη: Eπεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία Οδό – Συνελήφθη 29χρονος διακινητής μεταναστών

Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού για παράνομη μεταφορά ατόμων που στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 29χρονος εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες χθες να κινείται με φορτηγό όχημα στην Εγνατία Οδό. Όταν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σε κοντινή απόσταση και συγκεκριμένα στο ύψος των διοδίων Ανάληψης ακινητοποιήθηκε και συλλήφθη, παρά την αντίσταση που προέβαλε.