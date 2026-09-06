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Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο στην Κομοτηνή

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Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σήμερα νωρίς το πρωί -λίγα λεπτά πριν τις 6 π.μ.- στην πόλη της Κομοτηνής, όταν οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κουρτίδη και Θάσου, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά ακόμη ατυχήματα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

Κομοτηνή

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