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Φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

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Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού, το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 15 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ωρωπού, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την καλύτερη εποπτεία της πυρκαγιάς και την υποστήριξη του συντονισμού των δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Φωτιά

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