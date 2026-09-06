Θεσσαλονίκη: 71χρονος χτύπησε υπάλληλο σούπερ μάρκετ και απείλησε αστυνομικούς

Χειροπέδες σε έναν 71χρονο ημεδαπό πέρασαν αστυνομικοί μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 71χρονος φέρεται να εξύβρισε και να χτύπησε 48χρονη αλλοδαπή υπάλληλο του καταστήματος.

Κατά την παραμονή του στο αστυνομικό κατάστημα που μεταφέρθηκε, εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς διαταράσσοντας, ταυτόχρονα, τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.