MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην μεγάλη φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Πάνω από 150 πυροσβέστες και 12 ενάερια μέσα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κονιτσας και επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

Αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, επιχειρούν σε όσα θερμά σημεία έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και αντιμετωπίζουν έρπουσες εστίες και πλήθος καπνογόνων σημείων σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο.

Σήμερα, 06 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:15 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, λόγω καπνών, πρός όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την επίβλεψη της πυρκαγιάς επιχειρεί η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων (drone).

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

2. Την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Κόνιτσα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

ΚΚΕ: Να δοθούν άμεσα όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής πολεμικού αεροσκάφους στην Τανάγρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 39 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Τη ζωή του έχασε 54χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης – Οι φοροελαφρύνσεις και το χρονοδιάγραμμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Χατζηδάκης για πτώση Phantom: Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Άρης: Ενδεκάδα με Σούταλο και Γιαννιώτα απέναντι στην ΑΕΚ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα