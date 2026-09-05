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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Πορεία από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της πόλης – “Συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς”

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ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΗΣ

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Πορεία μελών των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΘ, καθώς και αριστερών παρατάξεων είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ.

Εργαζόμενοι απ’ όλη την Ελλάδα, φοιτητές και απλοί πολίτες κρατώντας στα χέρια πανό και πλακάτ, φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, ζητώντας παράλληλα καλύτερους μισθούς και συντάξεις.

Επιπλέον, ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις, λιγότερος χρόνος εργασίας και ποιοτικός χρόνος για ζωή.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και κατευθύνεται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Τέλος, η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με την κίνηση των ατόμων.

Η πορεία των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ που ξεκίνησε από την ΧΑΝΘ μέσω της οδού Τσιμισκή πρόκειται να κατευθυνθεί στο λιμάνι.

ΔΕΘ Θεσσαλονίκη Πορεία

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