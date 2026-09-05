Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΘ για την 90η ΔΕΘ – Δείτε εικόνες

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από μέλη των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΔΟΘ και ΕΚΘ, με αφορμή την έναρξη της 90ης ΔΕΘ και την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι απ’ όλη την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν γύρω στις 18:00 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, προκειμένου να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και σεβασμό στα εργατικά τους δικαιώματα.

Αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η οδός Εγνατία, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από παρακείμενες οδούς, ενώ τα άτομα αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Τα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων

Η ΓΣΕΕ μαζί με τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους διεκδικούν μεταξύ άλλων:

-Συλλογικές Συμβάσεις που προστατεύουν την εργασία.

-Χρόνο εργασίας που δεν στερεί από τον άνθρωπο τη ζωή του.

-Μια αγορά εργασίας με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

Από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ, κεντρικό και αδιαπραγμάτευτο αίτημα αποτελεί η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ενώ παράλληλα διακηρύσσει την κατηγορηματική της αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναλυτικά τα διεκδικητικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

«Ξεπάγωμα» της μισθολογικής διετίας 2016-2017.

Θέσπιση αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.

Αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τα σχολεία, καθώς και παύση των απολύσεων και των αναστολών εργασίας.

Κατάργηση των εργασιακών νόμων Χατζηδάκη (Ν. 4808/2021) και Γεωργιάδη (Ν. 5053/2023), ακύρωση των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση και επαναφορά του Ν. 1264/1982.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών στο Δημόσιο, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εκφραση πλήρους αντίθεσης στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

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