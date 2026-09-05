Ο Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Από το κοκτέιλ με ρετσίνα, στο ρομπότ “Μαργαρίτα” και την τυχαία συνάντηση με τη Ντόρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ του 1926 και έχει τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας αλλά και η διοίκηση της ΔΕΘ.

Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο παρουσία του πρωθυπουργού, του δήμαρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη αλλά και του προέδρου της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστου Τσεντεμεΐδη.

Στάση στο περίπτερο του Απόλλων Καλαμαριάς – “Και με το καλό στη Super League 1”

Μετά τον αγιασμό ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ξενάγηση στα περίπτερα συνοδευόμενος από υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ. Ο πρωθυπουργός στην αρχή της βόλτας του έκανε στάση στο περίπτερο της ιστορικής ομάδας, Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί τον υποδέχτηκαν στελέχη και παράγοντες του συλλόγου, όπου του έδωσαν δώρο μια μπάλα ποδοσφαίρου και μία φανέλα της ομάδας.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος:

“Κύριε Πρόεδρε, όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στη Super League 1”, είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό παράγοντας του Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντάει: “Άντε και με το καλό λοιπόν”.

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Στη συνέχεια δοκίμασε ένα κοκτέιλ με ρετσίνα που του προσέφεραν από την εταιρεία Αφρός. Ωστόσο, βλέποντας το ποτήρι που του έδωσαν, χαμογέλασε και αστειεύτηκε λέγοντας πως είναι λίγο νωρίς καθώς ήταν ακόμη πρωί. Τελικά, δοκίμασε το κοκτέιλ, δείχνοντας να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη γεύση του.

Αργότερα ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είχε συνομιλία για αρκετά λεπτά με το ρομπότ Μαργαρίτα και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επισκεφθεί το περίπτερο της τιμώμενης χώρας της 90ής ΔΕΘ. Στο περίπτερο της Ιαπωνίας, ο πρωθυπουργός αφού έγινε δεκτός από τον Ιάπωνα πρέσβη στη χώρα μας, συναντήθηκε με εκπροσώπους της ιαπωνικής επιχειρηματικής και πολιτικής αντιπροσωπείας.

Στο περίπτερο της τιμώμενης χώρας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίδειξη με παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο. Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε από κοντά το εντυπωσιακό τελετουργικό από Ιάπωνα καλλιτέχνη.

Η τυχαία συνάντηση με την Ντόρα Μπακογιάννη

Μια απρόσμενη οικογενειακή συνάντηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στα περίπτερα της ΔΕΘ. Την ώρα που ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο περίπτερο της Fujifilm και περιεργαζόταν τις φωτογραφικές μηχανές, έτυχε να περάσει από το σημείο η αδελφή του και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη.

Οι δυο τους χαιρετήθηκαν θερμά, με την Ντόρα Μπακογιάννη να απευθύνεται χαμογελώντας στον πρωθυπουργό στα γαλλικά, λέγοντάς του “Bonjour!”. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τής έδειξε τις φωτογραφικές μηχανές που κοιτούσε εκείνη τη στιγμή.

Νεαρός ζήτησε από τον Μητσοτάκη να του υπογράψει εισιτήριο του Μετρό Θεσσαλονίκης

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στα περίπτερα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ακόμη ένα απρόσμενο στιγμιότυπο. Ένας νεαρός που βρισκόταν ανάμεσα στους επισκέπτες πλησίασε τον πρωθυπουργό και, έχοντας μαζί του ένα εισιτήριο του Μετρό Θεσσαλονίκης, του ζήτησε να του το υπογράψει.

Ο πρωθυπουργός σταμάτησε για λίγο από την ξενάγησή του, ανταποκρίθηκε στο αίτημα του νεαρού και έβαλε την υπογραφή του στο εισιτήριο.

Ο σκύλος-ρομπότ της ΕΚΑΜ εντυπωσίασε τον Μητσοτάκη

Εντυπωσιακή ήταν η επίδειξη της ΕΚΑΜ που παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε έναν ένοπλο δράστη, ο οποίος είχε ταμπουρωθεί σε κτήριο εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ.

Στο σημείο έσπευσε πάνοπλη ομάδα της ΕΚΑΜ, έχοντας μαζί της έναν σκύλο-ρομπότ, ο οποίος ανέλαβε να κάνει την πρώτη “είσοδο” στον χώρο. Το ρομποτικό τετράποδο μπήκε στην αίθουσα όπου βρισκόταν ο δράστης και, λίγο αργότερα, βγήκε κρατώντας το όπλο του.

Ακολούθησε η επέμβαση των ανδρών της ΕΚΑΜ, οι οποίοι εισήλθαν στο κτήριο και προχώρησαν στη σύλληψη του ένοπλου, ολοκληρώνοντας την επίδειξη.

Το πιο χαλαρό στιγμιότυπο ήρθε στο τέλος, όταν ο σκύλος-ρομπότ πλησίασε τον πρωθυπουργό και του παρέδωσε ένα καπέλο της ομάδας, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.