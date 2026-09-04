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Χαρακόπουλος προς υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: Να καταβληθεί στους πληγέντες από τον Daniel δενδροκαλλιεργητές η απώλεια εισοδήματος για το 2025

Intime
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Να καταβληθεί η απώλεια εισοδήματος του 2025 για όλους τους δενδροκαλλιεργητές της Θεσσαλίας που υπέστησαν ολική καταστροφή από φερτά υλικά από τη θεομηνία «Daniel» και να υπάρξει πρόβλεψη εισοδηματικής στήριξης και για τα επόμενα μη παραγωγικά έτη, μέχρι οι νέοι δενδρώνες να επανέλθουν σε παραγωγή, ζητά ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο κ. Χαρακόπουλος στην αναφορά του επισυνάπτει σχετική επιστολή δενδροκαλλιεργήτριας από τη Λάρισα, η οποία διαμαρτύρεται, καθώς ενώ για το 2024 καταβλήθηκε στήριξη για την απώλεια εισοδήματος στους δενδροκαλλιεργητές της Θεσσαλίας που υπέστησαν ολική καταστροφή από φερτά υλικά από τη θεομηνία «Daniel», για το 2025, οι ίδιοι παραγωγοί, με τα ίδια κατεστραμμένα χωράφια και με μηδενική παραγωγή, παραμένουν απλήρωτοι. Οπως σημειώνει, οι μόνοι που έλαβαν στήριξη για δύο καλλιεργητικές χρονιές μαζί, για το 2024 και το 2025, ήταν οι δενδροκαλλιεργητές στις παρακάρλιες περιοχές, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει θεσμικό, οικονομικό και αντικειμενικό κριτήριο που να διαφοροποιεί τις πληγέντες παραγωγούς.

Σύμφωνα με την επιστολή, η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε το 2026 αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες αποκατάστασης των κατεστραμμένων δενδρώνων και δεν μπορεί να υποκαταστήσει, το εισόδημα που χάθηκε το 2025. Έτσι, οι πληγέντες δενδροκαλλιεργητές έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση, καθώς δεν μπορούν να ζήσουν από μια μελλοντική ανασύσταση, ούτε να περιμένουν χωρίς εισόδημα μέχρι τα νέα δέντρα να φτάσουν σε πλήρη παραγωγική ηλικία, ενώ έχουν ήδη επιβαρυνθεί με καλλιεργητικά έξοδα, υποχρεώσεις, ασφαλιστικές και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογραμμίζει ότι «το ζήτημα, που κατ’ επανάληψη έχουμε θέσει, αφορά κι άλλους παραγωγούς» και ζητά την αξιολόγηση και την ικανοποίηση του αιτήματος της δενδροκαλλιεργήτριας και την ενημέρωσή του επ’ αυτού».

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