Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος για αγρότες έως 20.000 ευρώ, 400 ευρώ στους άνω των 65, μείωση 30% στις τιμές του ρεύματος

«Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα σκιάζει και τη σημερινή μας εκδήλωση. Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων – απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της 90ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως ανεβαίνει στη ΔΕΘ για 8η φορά ως πρωθυπουργός. «Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων. Πιο έμπειρος. Σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ», συνέχισε.

«Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε. Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον Οδικό Χάρτης του 2027, πρόλογος του νέου προγράμματος. Πορεία προς το 2031, για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί», πρόσθεσε.

«Τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα, χωρίς να θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πολιτική για τους πολλούς. Όσα θα ανακοινώσω είναι το απόσταγμα συζητήσεων με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία η επιτυχία της οικονομίας να έχει αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε νίκες αλλά δεν πέτυχε να επικρατήσει οριστικά», υπογράμμισε.

Μηδενικός φόρος για αγρότες έως €20.000, €400 στους άνω των 65, μειώνεται κάθε χρόνο η προκαταβολή φόρου

Νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεδιπλώνοντας τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».



Για τις επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Η αποκλιμάκωση ξεκινά το 2027 και συνεχίζεται στη συνέχεια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, μέχρι η προκαταβολή να υποχωρήσει από το 80% στο 50%.



Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όπως είπε, αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, αντί για φόρο 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον τίποτα.



Για εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από τα 5.083 στα 2.183 ευρώ, αφήνοντας 2.900 ευρώ περισσότερα τον χρόνο στον παραγωγό. Το μέτρο αφορά σε πρώτη φάση 50.000 αγρότες.



Για τους κτηνοτρόφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας και για διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων. «Τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασταθούν το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Στα 400 ευρώ η ενίσχυση για τους άνω των 65

Σημαντική είναι και η εξαγγελία για τους συνταξιούχους. Η ενίσχυση που καταβάλλεται τον Νοέμβριο αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών.

Πρόκειται για διπλή παρέμβαση, καθώς αυξάνεται τόσο το ποσό όσο και η περίμετρος των δικαιούχων.

Έτσι είναι πολύ πιο καθαρό και, κυρίως, δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι το 80% γίνεται 50% από την πρώτη χρονιά.

Επιπλέον μέτρα για τους μισθωτούς ιδιώτες

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027

(μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού)



Παραδείγματα:

Νέος με βασικό μισθό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με τρεις τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, ύστερα από 15 χρόνια.



Όπως ανέφερε, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις.



Έφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα για το όφελος των δημοσίων υπαλλήλων:



– Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.



– Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.

«Κλειστός κουμπαράς» για κάθε παιδί – Έως 60.000 ευρώ στα 18

Έναν νέο λογαριασμό αποταμίευσης για τα παιδιά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «πολύ καινοτόμο» και «ριζοσπαστικό», με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην Ελλάδα.



Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον λογαριασμό στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ.



Ο λογαριασμός θα λειτουργεί ως ένας «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά», καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού.



Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ, ως οικονομική βάση για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους, αυξάνεται το επίδομα πολυτέκνων

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και νέα παρέμβαση υπέρ των οικογενειών με παιδιά, με μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.



Όπως ανέφερε, μισθωτός με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, που μέχρι σήμερα θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, πλέον θα πληρώνει μηδενικό φόρο. Για ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ, η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 ευρώ.



Παράλληλα, αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο παιδί από 5.500 σε 6.500 ευρώ.



Η αύξηση θα ισχύσει και για γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες.

Μείωση 30% στην τιμή του ρεύματος σε τρία χρόνια

Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το «Βελλίδειο».



Η πρώτη παρέμβαση θα γίνει από τον Ιανουάριο, με την περικοπή κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Η μείωση θα αφορά περισσότερες από έξι εκατομμύρια παροχές.



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα νέα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ, με τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, τα οποία, όπως είπε, δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» σήμερα αυτή την τιμή για τον επόμενο χρόνο και τόνισε ότι η οικονομική εξυγίανση της ΔΕΗ επιτρέπει στην επιχείρηση να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές στη σημερινή συγκυρία.



Παράλληλα, προανήγγειλε μεγάλο πρόγραμμα επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων για 100.000 δικαιούχους.