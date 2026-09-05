Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας μετά από σύγκρουση φορτηγού με μηχανή στην Ευκαρπία
Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 20:45, στη συμβολή των οδών Κανάρη με Σμύρνης, ένα φορτηγό συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία.