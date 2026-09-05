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Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας μετά από σύγκρουση φορτηγού με μηχανή στην Ευκαρπία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 20:45, στη συμβολή των οδών Κανάρη με Σμύρνης, ένα φορτηγό συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

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