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Μαρία Τσιώλη: Σκοτώθηκε σε τροχαίο σε ηλικία 29 ετών η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια

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THESTIVAL TEAM

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Η Μαρία Τσιώλη, πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια και σεναριογράφος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή μέσα από ανάρτησή του στο Facebook ο Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος την αποχαιρέτησε και αναφέρθηκε στην ταινία που σχεδίαζε να γυρίσει αυτό το φθινόπωρο στα χωριά των Αγράφων.

Όπως αποκάλυψε, είχε συζητήσει πριν από λίγο καιρό με τη Μαρία Τσιώλη, ως σεναριογράφο, και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο για την ταινία με τίτλο «Πέρασμα». Η ιστορία θα είχε ως πρωταγωνιστή έναν έφηβο βοσκό που ζει στο χωριό, ενώ τα γυρίσματα επρόκειτο να πραγματοποιηθούν κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά.

«Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησες τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια. Ό,τι και να πεις είναι λίγο… Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου», έγραψε ο Αλέξης Καρδαμπίκης.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι υπάρχει πρόθεση η ταινία «Πέρασμα» να πραγματοποιηθεί, όπως ακριβώς την είχε σχεδιάσει και ονειρευτεί η Μαρία Τσιώλη, κάτι που, όπως σημείωσε, αποτελεί επιθυμία τόσο της μητέρας της όσο και των συνεργατών της.

«Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», κατέληξε.

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