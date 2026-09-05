Σταματήστε να κάνετε αυτά τα 5 πράγματα όταν πίνετε καφέ, λένε ειδικοί διατροφής

Ο καφές είναι ένα ανά τον κόσμο αγαπητό για τη γεύση του και την αναζωογονητική του περιεκτικότητα σε καφεΐνη ρόφημα.

Έρευνες έχουν επανειλημμένως δείξει ότι ο καφές υποστηρίζει την εγρήγορση, τη διάθεση, ακόμη και την υγεία της καρδιάς, όταν απολαμβάνεται με μέτρο. Αλλά οι ειδικοί διατροφής προειδοποιούν ότι ορισμένες συνήθειες σχετικά με την κατανάλωση καφέ μπορούν να υπονομεύσουν τα πιθανά οφέλη του ή ακόμα και να βλάψουν την υγεία σας.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τι πρέπει να σταματήσετε να κάνετε όταν πίνετε καφέ, με βάση τις συμβουλές ειδικών, και παραθέτει πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις.

1. Σταματήστε να βάζετε υπερβολική ζάχαρη και κρέμα γάλακτος στον καφέ

Η υπερβολική ζάχαρη και η κρέμα γάλακτος (συμπυκνωμένο ή σε σαντιγί κλπ) με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μετατρέπουν τον καφέ από ένα υγιεινό ρόφημα σε ένα ποτό με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, που αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και καρδιακών παθήσεων.

Τα πρόσθετα σάκχαρα αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και συμβάλλουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη.

Οι κρέμες, ειδικά σε σαντιγί, συχνά περιέχουν κορεσμένα λιπαρά και τεχνητά πρόσθετα.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι προσθήκες ακυρώνουν τα φυσικά αντιοξειδωτικά του καφέ.

Καλύτερη επιλογή: Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα γάλακτος ή φυτικών εναλλακτικών και περιορίστε την προσθήκη ζάχαρης επιλέγοντας κανέλα ή άγλυκο κακάο για γεύση.

2. Αποφύγετε να πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Ο καφές διεγείρει την παραγωγή οξέος στομάχου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή πεπτική δυσφορία εάν καταναλωθεί χωρίς φαγητό.

Αυξάνει τον κίνδυνο καούρας σε ευαίσθητα άτομα.

Μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα ή απότομες αυξήσεις στην κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες).

Μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα απορρόφησης θρεπτικών συστατικών, όταν αντικαθιστά ένα ισορροπημένο πρωινό.

Καλύτερη επιλογή: Συνδυάστε τον καφέ με ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, όπως αυγά και ψωμί ολικής αλέσεως, για να σταθεροποιήσετε την ενέργεια και να προστατεύσετε τον βλεννογόνο ιστό του στομάχου σας.

3. Σταματήστε να πίνετε καφέ αργά την ημέρα

Η καφεΐνη μπλοκάρει την αδενοσίνη, τη χημική ουσία του εγκεφάλου που προάγει τον ύπνο, η οποία μπορεί να διαταράξει τον κιρκάδιο ρυθμό εάν καταναλωθεί πολύ αργά.

Μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στον ύπνο ή να μειώσει την ποιότητα του βαθύ ύπνου.

Η στέρηση ύπνου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ακόμα και άτομα που νομίζουν ότι «κοιμούνται καλά» μετά τον καφέ μπορεί να βιώσουν μειωμένη αποτελεσματικότητα στον ύπνο.

Καλύτερη επιλογή: Σταματήστε να πίνετε καφέ τουλάχιστον 6-8 ώρες πριν τον ύπνο και μεταβείτε σε ντεκαφεϊνέ ή τσάι από βότανα το βράδυ.

4. Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση καφέ

Η μέτρια πρόσληψη (έως 400 mg καφεΐνης την ημέρα, περίπου 3-4 φλιτζάνια) είναι γενικά ασφαλής, αλλά οι υπερβολικές ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Προκαλεί ταχυπαλμία, άγχος και νευρικότητα.

Αυξάνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης εάν η πρόσληψη νερού είναι χαμηλή.

Μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα εξάρτησης και στέρησης όπως πονοκεφάλους και κόπωση.

Καλύτερη επιλογή: Παρακολουθήστε την ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης, συμπεριλαμβανομένων πηγών όπως ενεργειακά ποτά ή σοκολάτες, και διατηρήστε την εντός των συνιστώμενων ορίων.

5. Ο καφές δεν είναι υποκατάστατο γεύματος

Μερικοί πίνουν καφέ για να καταστείλουν την όρεξή τους και παραλείπουν γεύματα, αλλά αυτή η πρακτική μπορεί να «γυρίσει μπούμερανγκ».

Οδηγεί σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών με την πάροδο του χρόνου.

Αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακής κατάπτωσης και εναλλαγών της διάθεσης.

Μπορεί να επιδεινώσει την τριχόπτωση, την ορμονική ανισορροπία ή την κόπωση από ανεπαρκή διατροφή.

Καλύτερη επιλογή: Αντιμετωπίστε τον καφέ ως συμπλήρωμα μιας ισορροπημένης διατροφής, όχι ως υποκατάστατο των γευμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο σκέτος καφές η πιο υγιεινή επιλογή;

Ναι. Ο σκέτος καφές (χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή κρέμας) διατηρεί τα αντιοξειδωτικά του και δεν έχει σχεδόν καθόλου θερμίδες, καθιστώντας τον την πιο υγιεινή επιλογή.

Αφυδατώνει ο καφές τον οργανισμό;

Όχι σημαντικά. Αν και η καφεΐνη έχει κάποια ήπια διουρητική δράση, όσοι καταναλώνουν τακτικά αναπτύσσουν ανοχή και έτσι ο καφές φτάνει να συμβάλλει στην ημερήσια πρόσληψη υγρών.

Πόση ποσότητα καφέ είναι υπερβολική;

Περισσότερα από 400 mg καφεΐνης (περίπου 4 φλιτζάνια καφέ) ημερησίως μπορεί να αυξήσουν τους κινδύνους για την υγεία, ειδικά σε άτομα με καρδιακές παθήσεις ή άγχος.

Μπορεί ο καφές να επηρεάσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών;

Ναι. Ο καφές μπορεί να μειώσει την απορρόφηση σιδήρου και ασβεστίου εάν καταναλώνεται μαζί με τα γεύματα. Οι διατροφολόγοι συνιστούν να περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα μετά την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε σίδηρο.

Είναι ο καφές ασφαλής για άτομα με υπέρταση;

Εξαρτάται. Μερικοί εμφανίζουν προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης μετά την κατανάλωση καφέ. Οι γιατροί συμβουλεύουν μέτρο και παρακολούθηση της απόκρισης της αρτηριακής πίεσης.

Συμπέρασμα

Ο καφές μπορεί να αποτελέσει ένα υγιεινό μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας, αλλά μόνο όταν καταναλώνεται με σύνεση.