Σοφία Βούλτεψη για Παλαιστίνη: “Γενοκτονία είναι η Ποντιακή, όχι η κάθε μία που λέτε”

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Morning Point» του MEGA News, όταν η συζήτηση για το επικείμενο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε οξεία πολιτική σύγκρουση με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η συζήτηση «άναψε» όταν ο Θοδωρής Κωτσαντής του ΚΚΕ αναφέρθηκε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ: «Θα είναι όλοι εκεί: χιλιάδες νέοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, τα σωματεία, εργατικά κέντρα, φοιτητικοί σύλλογοι, τα μέλη-στελέχη του ΚΚΕ. Αυτός είναι και ο μόνος δρόμος, δηλαδή να χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσει ο λαός».

Ο λόγος που εξόργισε την Σοφία Βούλτεψη ήταν η αναφορά στον πρόεδρο του Ισραήλ: «Από τα κοστολογημένα προγράμματα όλων των άλλων κομμάτων χορτάσαμε, προγράμματα που θεωρούν δεδομένη τη συνέχιση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, τους κανόνες της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, τα 8 δισ. στους πολεμικούς προϋπολογισμούς, τις συμμαχίες με τον γενοκτόνο και σφαγέα Νετανιάχου…».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πετάχτηκε έξαλλη και διέκοψε τον Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ: «Free Palestine παιδί μου! Δεν έκαναν βιασμούς, δεν σκότωσαν τον κόσμο…».

Τότε, ο Γιάννης Ράπτης από το ΠΑΣΟΚ την ρώτησε: «Έγινε γενοκτονία ή όχι; Δεν έγινε γενοκτονία στην Παλαιστίνη;» και εκείνη του αποκρίθηκε: «Όχι, γενοκτονία είναι η Ποντιακή, όχι η καθεμία που λέτε! Δεν δέχομαι κάτι άλλο».

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