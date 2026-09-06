Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα 3.540 ευρώ σε 17χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο για παραβάσεις του ΚΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 17χρονο ημεδαπό, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης που δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και η ταχύτητά του, ξεπερνούσε, κατά προσέγγιση, το προβλεπόμενο όριο.

Επιπρόσθετα, του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές για:

• επίδειξη ικανοτήτων

• στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

• μη χρήση κατάλληλου σιγαστήρα

• στέρηση και μη χρήση κράνους

• οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος

• οδήγηση οχήματος που δεν φέρει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ

βεβαιώθηκε παράβαση στην 43χρονη ιδιοκτήτρια του δικύκλου για παραχώρηση του οχήματος σε άτομο που στερούταν σχετικής άδειας οδήγησης.

Το συνολικό χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 3.540 ευρώ.

Παράλληλα, συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατελήφθη σήμερα τα ξημερώματα να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του κέντρου πόλης, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.

Επίσης 43χρονος ημεδαπός, διότι, πρωινές ώρες χθες, στην περιοχή της Ευκαρπίας, κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια ικανότητας οδήγησης και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, για παράβαση του Κ.Ο.Κ..

Τέλος, συνελήφθη 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος, βραδινές ώρες χθες, κατελήφθη σε περιοχή του κέντρου πόλης, να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.