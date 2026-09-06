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Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα και μέτρα αυτοπροστασίας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης αναζωπύρωσης της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δασώδες σημείο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Όπως ανέφερε, στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, έξι ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, εκ των οποίων οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Ο κ. Αρτοποιός εξήγησε ότι η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση πεύκου, ενώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι οι πολλές χαράδρες και τα διάσελα της περιοχής. Τα σημεία αυτά, όπως είπε, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, καθώς η φωτιά δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί και να αντιμετωπιστεί από επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μεγάλες ποσότητες καπνού που εκλύονται από τις χαράδρες και μεταφέρονται με ένταση στην περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους στην περιοχή της Κόνιτσας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας.

«Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια κατάσβεσης είναι ιδιαίτερα απαιτητική εξαιτίας του ανάγλυφου και της τοπογραφίας της περιοχής.

Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας διατηρούν αυξημένη την επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Κόνιτσα Φωτιά

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