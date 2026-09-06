Κοζάνη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 75χρονο στην Καισαρειά

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό 75χρονο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Καισαρειά στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με το kozan.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες, o 75χρονος έχασε τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου κατέληξε.

Η Τροχαία Κοζάνης διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, στο πλαίσιο της έρευνας.