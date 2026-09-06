Ηρακλής-ΑΕΚ Λάρνακας 89-73: Νίκη με θετικά δείγματα στο πρώτο φιλικό με κόσμο

Ο Ηρακλής επικράτησε με 89-73 της ΑΕΚ Λάρνακας, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του που πραγματοποιήθηκε παρουσία φιλάθλων, παρουσιάζοντας καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Οι «κυανόλευκοι» είχαν από νωρίς διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους και κατά διαστήματα έδειξαν στοιχεία που ικανοποίησαν το τεχνικό επιτελείο. Η ομάδα του Λούκιτς διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και κρατώντας τη διαφορά σε επίπεδα που της επέτρεψαν να φτάσει χωρίς ιδιαίτερη πίεση στην τελική επικράτηση.

Η αναμέτρηση αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό τεστ για τον Ηρακλή στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παρά τον χαρακτήρα του φιλικού, οι «κυανόλευκοι» παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο και είχαν αρκετά καλά διαστήματα, ενώ η παρουσία του κόσμου έδωσε διαφορετικό τόνο στο παιχνίδι.

Στο επιθετικό κομμάτι, ο Μελβίν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους. Ο Ντιαρά ακολούθησε με 16, ενώ από 15 και 14 πόντους αντίστοιχα σημείωσαν οι Χόρχλερ και Λεκ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τέσσερις παίκτες του Ηρακλή ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων, στοιχείο που αποτυπώνει την επιθετική πολυφωνία που παρουσίασε η ομάδα.

Ο Ηρακλής συνεχίζει πλέον την προετοιμασία του, με τα φιλικά παιχνίδια να αποτελούν βασικό κομμάτι της δουλειάς ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Το τεχνικό επιτελείο θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ Λάρνακας και να δουλέψει πάνω στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 40-38, 64-58, 89-73

Ηρακλής (Λούκιτς): Λεκιού 14 (1), Κουκ 2, Μέλβιν 17 (3 τρ., 7 ριμ.), Στάιλς 3 (1), Χόρχλερ 15 (1), Ντιαρά 16 (1 τρ., 8 ασ., 4 ριμ.), Χάτσον 6, Σλαφτσάκης, Σίλας 5(1), Αρνόκουρος 6 (5 ασ., 4 ριμ.), Μαστρογιαννόπουλος 5 (1), Σταυρακόπουλος.

Πηγή: metrosport.gr