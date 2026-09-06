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Θλίψη στη Ζαχάρω: Νεκρός 58χρονος άνδρας που υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του

Φωτογραφία: Intime
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Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ζαχάρως η είδηση του θανάτου ενός 58χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patrisnews.com το δυστύχημα σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου ο 58χρονος είχε μεταβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για εργασία. Ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε παρουσία του παιδιού του, το οποίο βίωσε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.

Ο 58χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Ζαχάρως.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν οικογενειάρχης και άνθρωπος γνωστός για την εργατικότητα και την προσπάθειά του να στηρίξει την οικογένειά του μέσα από τη σκληρή δουλειά.

Ζαχάρω

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