Θλίψη στη Ζαχάρω: Νεκρός 58χρονος άνδρας που υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ζαχάρως η είδηση του θανάτου ενός 58χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.



Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patrisnews.com το δυστύχημα σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου ο 58χρονος είχε μεταβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για εργασία. Ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε παρουσία του παιδιού του, το οποίο βίωσε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.



Ο 58χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή της Ζαχάρως.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν οικογενειάρχης και άνθρωπος γνωστός για την εργατικότητα και την προσπάθειά του να στηρίξει την οικογένειά του μέσα από τη σκληρή δουλειά.