MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο μετά την εκτόξευση drones από τη Χεζμπολάχ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πλήγματα εναντίον στόχων στον νότιο Λίβανο πραγματοποιεί σήμερα, Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός, σε αντίποινα για την εκτόξευση δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, τα drones εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ με στόχο δυνάμεις που σταθμεύουν σε περιοχή του νότιου Λιβάνου, την οποία το Ισραήλ έχει ανακηρύξει «ζώνη ασφαλείας».

Νωρίτερα, ο στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από περιοχές γύρω από κτίριο στην πόλη Άραμπ Σαλίμ, υποστηρίζοντας ότι αυτό χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ και πρόκειται να πληγεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, ούτε έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές από τα νέα πλήγματα.

Την Παρασκευή, το Ισραήλ είχε εξαπολύσει ακόμη μία σειρά επιθέσεων στον νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, από τις 2 Μαρτίου περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα στη χώρα.

Ισραήλ Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μαραθώνας: Τη Δευτέρα η δίκη μητέρας και γιου για τη θαμμένη σορό της 90χρονης – Παραμένουν κρατούμενοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Τανάγρα: Στο σημείο συντριβής του Phantom ο Ευάγγελος Τουρνάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Πώς θα λειτουργεί ο “Κουμπαράς” που μπορεί αν ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί φτάσει 18 ετών

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νεπάλ: 64χρονη βρέθηκε ζωντανή 11 μέρες μετά τις φονικές πλημμύρες – Την άκουσαν να φωνάζει μέσα από τα συντρίμμια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πορεία από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της πόλης – “Συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς”