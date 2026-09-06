Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο μετά την εκτόξευση drones από τη Χεζμπολάχ

Πλήγματα εναντίον στόχων στον νότιο Λίβανο πραγματοποιεί σήμερα, Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός, σε αντίποινα για την εκτόξευση δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, τα drones εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ με στόχο δυνάμεις που σταθμεύουν σε περιοχή του νότιου Λιβάνου, την οποία το Ισραήλ έχει ανακηρύξει «ζώνη ασφαλείας».

Νωρίτερα, ο στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από περιοχές γύρω από κτίριο στην πόλη Άραμπ Σαλίμ, υποστηρίζοντας ότι αυτό χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ και πρόκειται να πληγεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, ούτε έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές από τα νέα πλήγματα.

Την Παρασκευή, το Ισραήλ είχε εξαπολύσει ακόμη μία σειρά επιθέσεων στον νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, από τις 2 Μαρτίου περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα στη χώρα.