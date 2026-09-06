Τανάγρα: Συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου “ξεκλειδώνουν” τα αίτια της τραγωδίας – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Βαρύ είναι το πένθος για την Πολεμική Αεροπορία μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβη χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί.

Όπως μετέδωσε το ertnews, οι δύο χειριστές ήταν ιδιαίτερα έμπειροι αεροπόροι της 348 Μοίρας Τακτικής Αεροπορίας «Άρης», με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης. Είχαν αναλάβει να πραγματοποιήσουν πτήση επίδειξης στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης στην Τανάγρα, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ οι θεατές περίμεναν να παρακολουθήσουν την απογείωση και τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του αεροσκάφους, το F-4 Phantom απογειώθηκε και, περίπου δύο με τρία ναυτικά μίλια από τον αεροδιάδρομο, άρχισε να χάνει απότομα ύψος.

Μέσα σε περίπου ένα λεπτό, το αεροσκάφος πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση με μεγάλη κλίση καθόδου και συνετρίβη σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από το σημείο της απογείωσης, σε βιομηχανική περιοχή ανάμεσα στα Οινόφυτα και το Δήλεσι.

Το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους κατέληξε στη στέγη εργοστασίου, ενώ συντρίμμια και μεταλλικά τμήματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο της συντριβής, καταλήγοντας ακόμη και σε αυλές, γκαράζ και χώρους στάθμευσης γειτονικών επιχειρήσεων.

Οι δύο χειριστές δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξε χρόνος για την ενεργοποίηση του συστήματος εκτίναξης. Παράλληλα, εξετάζεται εάν οι χειριστές επιχείρησαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένες περιοχές και από το πλήθος που βρισκόταν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστες, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και διασώστες της ΕΜΑΚ εντόπισαν νεκρούς τους δύο χειριστές.

Από τη συντριβή προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία γρήγορα πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο και στις γειτονικές επιχειρήσεις. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 29 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, καθώς και ομάδες της ΕΜΑΚ. Από αέρος, μέχρι αργά το βράδυ, πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με τις Αρχές να τους καλούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις Αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν, μεταξύ άλλων, τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέ-καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι τη συντριβή. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση. Όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

Πάντως, τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση επικράτησε πραγματικό θρίλερ. Κανείς δεν γνώριζε αρχικά πού ακριβώς είχε καταπέσει το αεροσκάφος, εάν υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής ή εάν είχαν τραυματιστεί θεατές που βρίσκονταν στην Τανάγρα. Το γεγονός ότι η συντριβή σημειώθηκε σε βιομηχανική περιοχή, μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος και τους οικισμούς, περιόρισε τις συνέπειες για τον κόσμο στο έδαφος.

Τώρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι να απαντηθεί τι ακριβώς προκάλεσε την απώλεια ύψους του F-4 Phantom και γιατί οι δύο έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Οι απαντήσεις θα δοθούν από την έρευνα των ειδικών, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.